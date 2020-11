"Wolne łóżka dla chorych z COVID-em nie istnieją, ich nie ma". Kulisy pracy szpitala

Każdy chyba odczuwa strach, to jest naturalny odruch, każdy się boi. Ale to jest taka praca - mówi Wiesława Szuberska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Lekarz Sebastian Szpak tłumaczył, że największym problemem placówki jest brak miejsc dla chorych z COVID-19. - Podawane do oficjalnej informacji wolne łóżka dla chorych z COVID-em nie istnieją, ich nie ma - zaznacza.

Pokazuje także nam strefę izolacji i wyjaśnia, że te pomieszczenia nie należały do oddziału ratunkowego. - One zostały zaadaptowane na potrzeby pandemii - dodaje.

- Każdy chyba odczuwa strach, to jest taki naturalny odruch, każdy się boi. Ale po prostu to jest taka praca, idę i muszę być o tej 7, muszę być do 19, muszę być na 19 i muszę pracować do 7. To jest mój zawód - opowiada dr Wiesława Szuberska.