Szpital Narodowy kosztował ponad 100 milionów złotych

Koszt funkcjonowania Szpitala Narodowego od listopada 2020 roku do kwietnia 2021 roku wyniósł ponad 100 milionów złotych - wynika z dokumentów z kontroli poselskich posłów Koalicji Obywatelskiej, do których dotarł tvn24.pl. Zgodnie z odpowiedzią szpitala MSWiA, któremu podlegała placówka na stadionie, 4,4 miliona zapłacono za "gotowość", czyli przygotowanie miejsc z respiratorami, zaś milion kosztowała faktyczna pomoc pacjentom, którzy korzystali z respiratorów.

Od 5 do 22 milionów miesięcznie

29 milionów na przystosowanie stadionu

Politycy KO zapytali też kancelarię premiera, jaki był koszt dostosowania Stadionu Narodowego do potrzeb szpitala tymczasowego, czyli ile środków zostało przekazanych na ten cel przez Skarb Państwa spółce PL.2012+, która jest właścicielem stadionu.

Środki zostały przekazane - jak wyjaśnił w piśmie - na podstawie umowy zawartej "w związku z poleceniem" premiera Mateusza Morawieckiego skierowanym do spółki PL.2012+, obejmującym realizację działań "polegających na udostępnieniu i przystosowaniu terenu PGE Narodowego, w tym obiektu i pomieszczeń, dla szpitala tymczasowego o pojemności od 500 do 1200 łóżek oraz dla 12 punktów szczepień przeciw COVID-19".

Po dodaniu kwoty za dostosowanie stadionu do potrzeb szpitala do kosztów funkcjonowania tej placówki od listopada 2020 do kwietnia 2021 roku wychodzi łącznie 107 105 296 zł.