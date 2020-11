Szpital na Narodowym "spełni swoją rolę, kiedy system opieki zdrowotnej będzie miał większe problemy"

Król: w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym 32 pacjentów

"Nie da się tutaj wszystkich pacjentów przyjąć od razu"

- Szpital tymczasowy, to nie jest taki szpital, który spełni wszystkie oczekiwania osób, które kierują pacjentów. Mówię tu szczególnie o szpitalach, ale również poszczególnych lekarzach czy też pogotowiu ratunkowym. Nie da się tutaj wszystkich pacjentów przyjąć od razu, a zresztą w naszym przekonaniu pacjent ma zdecydowanie lepszą opiekę w szpitalu, do którego dotarł - mówił dalej Król.

"Jesteśmy w piku pandemii"

- Oprócz tego, że koordynujemy tworzenie Szpitala Narodowego, to również zasugerowaliśmy - i zostało to pozytywnie przyjęte - żeby skoordynować na stadionie punkt centralny dotyczący całego ratownictwa medycznego. Wszelkie informacje ze wszystkich szpitali powinny tu trafiać. Mamy dramatyczne przykłady od początku pandemii, kiedy po kilku pacjentów w jednej kartce było przywożonych, bez uwzględniania tego. Teraz to się zmieniło - podkreślił.

Pytany, czy zmienią się kryteria przyjmowania pacjentów do Szpitala Narodowego, zaznaczył, że "nie są one wykute na kamieniu".

- Modyfikujemy je na bieżąco. To są kryteria pierwszej fazy. Z kolei odpowiadając na pytanie, czy nie zamierzamy odciążyć innych szpitali: oczywiście, chcemy to zrobić, jak tylko logika postępowania z chorym na to pozwala. Gdyby szpitale, przynajmniej połowa z nich, przygotowały się tak jak my, myślę, że nie byłoby problemu i potrzeby budowania szpitali tymczasowych - dodał.