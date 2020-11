"Proszę o opuszczenie strefy COVID". Pierwszy pacjent w szpitalu na Narodowym

Chwilę po północy do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym trafił pierwszy pacjent. Premier Mateusz Morawiecki w czwartek podkreślił, że rząd cały czas myśli o tworzeniu nowych jednostek. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że miasto przygotowuje dwa autobusy z tlenem mogące przewozić nawet po 30 pacjentów. Mają odciążyć zespoły ratownictwa medycznego.

Szef rządu odwiedził w czwartek szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie - w środę osiągnął on gotowość operacyjną. - Dzisiaj trafi tutaj do tego szpitala tymczasowego pierwszy pacjent - oświadczył premier. Dodał, że podobnych szpitali w całym kraju "już rośnie kilkanaście". - W większości miast wojewódzkich lub w miastach wybranych do tego celu w poszczególnych województwach - mówił.