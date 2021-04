Kolejny szpital z programem rehabilitacji pocovidowej. "Zapotrzebowanie jest ogromne"

Zapotrzebowanie i zainteresowanie rehabilitacją pocovidową jest ogromne - powiedział w sobotę wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Poinformował, że Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu (Zachodniopomorskie) to kolejna placówka, w której będzie prowadzona terapia dla ozdrowieńców.

Na sobotniej konferencji prasowej w siedzibie MSWiA wiceminister Błażej Poboży zwracał uwagę, że Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach jako pierwszy w Europie uruchomił pilotażowy program rehabilitacji pocovidowej, którego współautorem jest prof. Jan Szczegielniak. Jak poinformował, dotychczas z rehabilitacji tej skorzystało ponad 700 pacjentów. Wolnych miejsc nie ma do sierpnia przyszłego roku.

Na pytanie, jakie jeszcze placówki MSWiA zajmą się rehabilitacją pocovidową, odparł, że wstępnie 10 zgłosiło taką deklarację. Sześć placówek złożyło już wnioski, a najbardziej zaawansowane w przygotowaniach to, jak mówił, sanatoria w Sopocie, Krynicy-Zdroju i w Kudowie-Zdroju.

Program rehabilitacji postcovidowej

Jak wyjaśnił Szefernaker, NFZ wyraził zgodę na uruchomienie programu w Złocieńcu 1 maja. Na początku na rehabilitację w szpitalu dostępnych będzie 50 miejsc. - Ktoś by powiedział, że to kropla w morzu potrzeb, ale mam nadzieję, że ta innowacyjna propozycja programu będzie pierwszym krokiem w skali całego kraju – dodał wiceszef MSWiA.

Dyrektor szpitala w Złocieńcu poinformowała, że z rehabilitacji będzie mogła skorzystać każda osoba ze skierowaniem od lekarza. - Każda osoba, która do nas przyjdzie, będzie pod opieką psychologa, pielęgniarki koordynującej, lekarza rehabilitacji medycznej oraz całego zespołu fizjoterapeutów i pielęgniarek – tłumaczyła. - Stworzyliśmy kompleksowy system oddziaływań zarówno na psychikę osoby, jak i na jej problemy somatyczne w zakresie ogólnoustrojowym, rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, pulmunologicznej – wskazała.

Koszty i czas rehabilitacji

Na pytanie, czy kwota, jaką NFZ zapłaci za dzień leczenia pacjenta to zapowiadane 188 zł, dr Giza odparła, że zgodnie z zarządzeniem tak. - Natomiast ja wierzę, że może ona się zwiększy, bo na pewno będą takie wydatki, które będą to uzasadniać – zaznaczyła.

Dopytywana, ile czasu będzie trwała rehabilitacja w Złocieńcu, dr Giza zaznaczyła, że to będzie określane indywidualnie – od 3 do 6 tygodni. - Jeśli będzie taka potrzeba, to prawdopodobnie będzie i możliwość dłużej, bo nas nie ogranicza żaden przepis, tylko stan pacjenta i jego kondycja – dodała.