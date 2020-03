Szósty przypadek koronawirusa w Polsce

Otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyniku u jeszcze jednego pasażera autobusu, którym przyjechał do Polski pierwszy zakażony pacjent - przekazał na konferencji prasowej w sobotę minister zdrowia Łukasz Szumowski. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do sześciu.

Pacjent, u którego stwierdzono koronawirusa SARS-CoV-2 przebywał w ostatnich dniach w domowej kwarantannie - dodał Szumowski. Zaznaczył, że w sobotę był on już w szpitalu w Ostródzie. Szef resortu zdrowia powiedział, że pacjent czuje się dobrze, pozostali zarażanie koronawirusem "względnie dobrze". Zaznaczył, że nie ma zagrożenia dla ich życia.

Jednocześnie zaapelował, by – jeżeli istnieje taka konieczność – przestrzegać rygorystycznie kwarantanny i być odpowiedzialnym, nie narażać innych na ryzyko. - Złamanie kwarantanny może podlegać pod kodeks karny, ale głównie apeluję o rozsądek i odpowiedzialność - mówił.

Zakażony nie jest obywatelem polskim

Janusz Dzisko, wojewódzki inspektor sanitarny w Olsztynie, przekazał, że pacjent nie jest obywatelem polskim, przyjechał z Niemiec. - Nasze działania sprowadzają się w tej chwili do identyfikacji najbliższych kontaktów tego pacjenta. Wszystkie osoby, które zidentyfikujemy jako te, które mogły mieć możliwość zarażenia, będą przez nas nadzorowane. Większość w kwarantannie domowej, część pod nadzorem epidemiologicznym - powiedział. - Generalnie przyjmujemy zasadę taką, że każdy kto miał kontakt z tym pacjentem dłuższy okres czasu w odpowiedniej odległości zgodnie z wytycznymi jest w sferze naszych zainteresowań, więc ten zakres osób jest dosyć szeroki - dodał.

Szpital dedykowany dla zakażonych i z podejrzeniem zakażenia

Jacek Dudzin, prezes szpitala w Ostródzie, dodał, że szpital może przyjąć około 200 osób i jeśli zaistnieje taka potrzeba to inne pomieszczenia zostaną przekształcone do tego celu. Stwierdził, że szpital otrzymał dodatkowy sprzęt i ma go wystarczającą ilość.