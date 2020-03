Szkoły zamknięte, ale egzaminy mają odbyć się zgodnie z planem

W czwartek i piątek przedszkola i szkoły podstawowe będą działały jak świetlice, a od poniedziałku nie będą się tam odbywały już żadne zajęcia. - Powinniśmy się wystrzegać dużych skupisk ludzkich, a są nimi również placówki oświatowe - mówi premier Mateusz Morawiecki.

- Powinniśmy się wystrzegać dużych skupisk ludzkich, a są nimi również placówki oświatowe. Dlatego podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie - od poniedziałku - ale już od jutra (od piątku - red.) te placówki będą niedostępne dla procesu edukacyjnego. Niektórym rodzicom może być trudno zorganizować opiekę z dnia na dzień, dlatego w czwartek i piątek placówki będą otwarte i nauczyciele będą mogli pilnować dzieci – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

To oznacza, że w czwartek i piątek szkoły podstawowe i przedszkola będą działały jak świetlice. Nie będą odbywały się lekcje, ale będą prowadzone tzw. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla tych dzieci, których rodzice nie zdążyli im zapewnić opieki na czas zamknięcia szkół.

- Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu działań dydaktyczno-wychowawczych, to uzgodnione z ministrem zdrowia. Uznaliśmy, że to jest ten moment, gdy tego typu decyzja powinna zapaść – komentował Dariusz Piontkowski, minister edukacji.

Egzaminy na razie zgodnie z planem

W efekcie od poniedziałku, 16 marca wszystkie szkoły i przedszkola przestaną całkowicie przyjmować dzieci. To ma ograniczyć ewentualne przenoszenie koronawirusa, bo przedszkolaki i uczniowie to w sumie około pięć milionów osób.

- Ta decyzja nie wpływa na terminarz roku szkolnego i przeprowadzania egzaminów. Kontaktowaliśmy się z Centralną Komisją Egzaminacyjną, na razie nie niesie to żadnych dalszych skutków – zapewniał Piontkowski. Najbliższe planowane egzaminy to te dla ósmoklasistów – powinny się rozpocząć 21 kwietnia.

W czasie zamknięcia szkół z powodu zagrożenia koronawirusem nauczycielom przysługuje 100 procent wynagrodzenia.

Szumowski: zostańcie w domach

Czy dzieci już dziś powinny mieć skrócone lekcje? – To decyzja dyrektorów. Jeśli widzą jakieś zagrożenie, mogą lokalnie podejmować takie decyzje. Zajęcia oficjalnie zawieszone są od 12 do 25 marca – mówił Piontkowski.

Ale minister zdrowia Łukasz Szumowski uzupełniał: - Dziś zabieranie dziecka wcześniej ze szkoły, tak naprawdę niczego nie zmienia. W szkołach nie ma zagrożenia epidemiologicznego, my tylko staramy się wyprzedzić pasy transmisyjne dla wirusa. To działania wyprzedzające.

Szumowski zaapelował do młodzieży do rozwagę. - To jest czas kwarantanny naszego społeczeństwa. Nie popełniajmy tych samych błędów, które popełnili Włosi. Zostańcie w domach - prosił.

Czesne? Szkoły same zdecydują

Decyzja o zamknięciu placówek oświatowych dotyczy również tych niepublicznych – te muszą się do niej dostosować. Władze nie mają jednak wpływu na to, czy szkoły te zdecydują się np. na obniżenie czesnego na czas kwarantanny. Część z nich – na przykład grupa szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego – już zapowiada, że prowadzić będzie w tym czasie zajęcia zdalne.

Z apelem o wspieranie uczniów przez internet zwrócił się do nauczycieli również minister Piontkowski – chodzi o to, by czas wolny wykorzystali na przygotowywanie się do egzaminów i rozwijanie zainteresowań.

Sięgnijcie do e-podręczników

"Dyrektorze, możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele" – czytamy w komunikacie resortu rozesłanym do dyrektorów szkół.

MEN poprosiło o objęcie szczególną opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Zarekomendowało wykorzystanie w tym celu: dzienników elektronicznych, stron internetowych szkół, mailingu do rodziców i młodzieży. Resort przypomina też, że rządowej platformie epodreczniki.pl udostępniono e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. "Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych" – czytamy w komunikacie MEN.

Kto będzie uczył bez zmian?

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), nie dotyczy: poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych; przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

