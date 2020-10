"W wielu szkołach dochodzi do oddolnych lockdownów"

"To są po prostu żarty i to zupełnie nieśmieszne"

Prezes fundacji "Przestrzeń dla edukacji" mówiła także o przygotowaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej do otwarcia szkół we wrześniu. - Przepisy zostały przygotowane w wakacje, co gorsza, praca nad nimi zaczęła się w wakacje. Ministerstwo tych przepisów w zasadzie z nikim nie konsultowało - zwróciła uwagę. - Jeśli przyjąć, że na konsultację projektu mamy trzy, cztery godziny, to nie są to żadne konsultacje. To są po prostu żarty i to zupełnie nieśmieszne - przyznała.