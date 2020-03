Premier: szkoły zamknięte na dwa tygodnie

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w środę trzy kolejne przypadki koronawirusa w Polsce . Tym samym łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 25 osób.

- Jest dla nas jasne, że koronawirus i epidemia może stać się bardzo groźna - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Do opanowania tej sytuacji, do łagodnego przebiegu, bo jesteśmy przekonani, że wirus będzie się rozprzestrzeniał, potrzebne są zdeterminowane działania - dodał.

Poinformował, że została podjęta decyzja o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie. Od czwartku 12 marca nie będą odbywały się lekcje. Od poniedziałku szkoły zostaną zamknięte. Rozporządzenia ministrów obowiązują do środy, 25 marca.

- Jednak ze względu na to, że niektórym rodzicom może być trudno zorganizować opiekę tak szybko, z dnia na dzień, to w dniu jutrzejszym (w czwartek - red.) i w piątek placówki będą otwarte. W klasach nauczyciele będą mogli pilnować dzieci - dodał premier.

Zaapelował jednak, by już od czwartku ci, którzy mogą, powstrzymali się od posyłania dzieci do szkoły. - Zwłaszcza w szkołach średnich, gdzie mamy już młodzież, która świetnie sobie przecież sama ze sobą poradzi - dodał.

Minister edukacji: decyzja nie wpływa na terminarz przeprowadzania egzaminów

Dodał, że jeżeli będzie taka potrzeba, to w uzgodnieniu z ministrem zdrowia oraz inspekcją sanitarną, będą ewentualnie podejmowane dalsze decyzje w tej kwestii.

Wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin powiedział, że zajęcia dydaktyczne na uczelniach będą zawieszone od 12 do 25 marca. Wyjaśnił, że nie oznacza to zamknięcia uczelni. - Normalnie powinny funkcjonować administracje uczelni, normalnie powinny być prowadzone badania naukowe. A władze uczelni zobowiązane są do tego, żeby w jak najszerszym zakresie umożliwić studentom odbywanie zajęć online - poinformował minister.