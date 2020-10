W strefach czerwonych wraca nauczanie zdalne, w żółtych nauka hybrydowa. Sprawdź, których szkół to dotyczy

Nie jesteśmy skazani na wybór: całkiem brak obostrzeń albo całkowity lockdown - podkreślał w czasie czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, gdy przedstawiał nowe obostrzenia w strefach żółtych i - coraz liczniejszych - czerwonych. Co to oznacza dla edukacji? Część szkół już teraz będzie pracowała zdalnie. Szef rządu zapowiedział też okrojenie podstawy programowej.

W strefie żółtej (cała Polska z wyjątkiem stref czerwonych) szkoły wyższe i szkoły średnie przechodzą w tryb nauczania hybrydowego - czyli w części będą mogły pracować zdalnie, a w części stacjonarnie. Natomiast w strefie czerwonej nauczanie w szkołach średnich i wyższych będzie odbywać się zdalnie. - To wszystko po to, by przerwać transmisję wirusa - podkreślił premier. I przypominał: - Dziś sytuacja różni się od tej z wiosny, dziś nie mówimy o ogniskach, dziś wirus rozprzestrzenia się szeroko.

W kwestii szkół podstawowych, zarówno w strefach żółtych, jak i czerwonych, nic się nie zmienia, czyli działają w trybie tradycyjnym, chyba że inną decyzję podejmie lokalny sanepid. - Jeśli nie powstrzymamy rozprzestrzeniania się wirusa, to rozważamy wszelkie scenariusze - przyznał jednak premier Mateusz Morawiecki, pytany, czy możliwe jest przejście na zdalną edukację również w szkołach podstawowych. I dodał: - System zdalny jest jednocześnie jednym z najtrudniejszych, bo to utrudnienia dla rodziców najmłodszych dzieci w świadczeniu pracy. Chcemy szkoły podstawowe i przedszkola jak najdłużej chronić przed trybem zdalnym - podkreślił.

Zamykamy szkoły, by ograniczyć interakcje społeczne

Adam Niedzielski, minister zdrowia podkreślał: - Głównym elementem naszej dyskusji o obostrzeniach były oczywiście szkoły. One same w sobie nie generują dużych ognisk zachorowań, ale dzieci rzeczywiście te zachorowania przynoszą do osób starszych. Tutaj kierowaliśmy się przede wszystkim regułą, żeby ograniczyć liczbę interakcji społecznych.

- Mamy nadzieję, że te działania, które podejmujemy w zakresie ograniczenia edukacji, to będą te elementy, które pomogą nam zmniejszyć liczbę interakcji i nie dać wirusowi szansy do rozprzestrzeniania się. To jest bardzo ważne, bo nie chodzi tylko o pobyt dzieci w szkołach, ale transport, przejazdy, przemieszczanie się - wyjaśnił.

Minister okroi podstawy programowe

Zdaniem premiera Morawieckiego nauczanie zdalne nie może być równie efektywne, co tradycyjne nauczanie w klasie. - Minister edukacji będzie prezentował dane i informacje dotyczące lżejszego programu nauczania, żeby oddać sprawiedliwość tym, którzy starają się rzetelnie uczyć, ale wiedzą doskonale, że przez internet nauka jest dużo trudniejsza i mniej efektywna niż nauka bezpośrednia. Te tygodnie będą trudne, ale postaramy się zmienić podstawy programowe, żeby mniej wymagać w związku tym, że nauka jest inna - zapowiadał.

Z danych MEN wynika, że w czwartek 15 października 1382 placówki pracowały w trybie mieszanym, a więc hybrydowym, a 483 – w trybie zdalnym. To niespełna 4 procent wszystkich placówek oświatowych, najwięcej od rozpoczęcia roku szkolnego.

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl