Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia o obostrzeniach i ewentualnym zamknięciu szkół 

Minister zdrowia: na dziś nie będzie żadnych obostrzeń

Minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" stwierdził, że "na dziś nie będzie żadnych obostrzeń". "To nie wynika z różnic w podejściu społecznym, tylko z charakteru pandemii. Rozwój czwartej fali jest inny, nie rozwija się w tak szybkim tempie jak poprzednie, choć liczba przypadków oczywiście rośnie. Porównujemy fale - dzień do dnia. I widzimy, że trendy są odmienne" - powiedział.

Niedzielski: szkoły na pewno nie zostaną zamknięte

Zestawienie śmiertelności z powodu grypy do COVID-19

Kraska: nie planujemy obostrzeń, które dotyczyłyby gospodarki

O ewentualne planowane przez rząd obostrzenia związane z COVID-19 był pytany w środę w Polskim Radiu wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. - My nie planujemy jakichś obostrzeń, jeżeli chodzi o gospodarkę. Myślę, że w tej chwili żadnego kraju w Europie na to nie stać. Jeżeli będziemy reagowali, to oczywiście punktowo, w skali powiatowej. Mam nadzieję, że do takich obostrzeń nie dojdzie - poinformował.