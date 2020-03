Szkoły zamknięte do Wielkanocy? Coraz bardziej prawdopodobne rozwiązanie

Z powodu epidemii koronawirusa szkoły w Polsce są zamknięte do 24 marca włącznie. Ale to się może zmienić. - Uczniowie wrócą do szkół prawdopodobnie po Wielkanocy. Po tym terminie będziemy sprawdzali, co dalej - powiedział we wtorek minister edukacji Dariusz Piontkowski. Możliwa jest również zmiana terminu egzaminów końcowych.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

- To tylko kwestia czasu, kiedy wydamy kolejne rozporządzenie, mówiące o tym, że wydłużamy okres zamknięcia placówek – powiedział we wtorek w telewizji państwowej minister edukacji Dariusz Piontkowski. Wydłużenie przerwy w działaniu szkół i przedszkoli ma wiązać się z tym, że według ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, szczyt zachorowań na koronawirusa przypadnie za tydzień lub dwa. - Absurdem byłoby wtedy otwieranie szkół – skomentował minister edukacji.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przerwa w nauce z okazji świąt wielkanocnych miała potrwać od 9 do 14 kwietnia. Wielkanoc przypada w tym roku w dniach 12-13 kwietnia.

To oznacza, że coraz bardziej prawdopodobne jest, że dzieci wrócą do szkół i przedszkoli po 14 kwietnia. Co ważne, na 21 kwietnia planowany jest początek egzaminu ósmoklasisty, a na 4 maja – matur.

Szkoły zamknięte - lekcje przez internet. Justyna Suchecka gościem TVN24 tvn24

Czy egzaminy odbędą się w innym terminie?

Piontkowski: - Jeżeli wprowadzimy zdalne nauczanie na dużą skalę - tak jak zakładamy - to prawdopodobnie nie będzie potrzeby zmiany terminów zakończenia zajęć szkolnych. Gdyby ta przerwa się wydłużała, oczywiście egzaminy nie mogłyby się odbyć, musielibyśmy je przenieść.

Specustawa w sprawie koronawirusa zawiera przepisy dające możliwość zmiany organizacji roku szkolnego ze względu na zagrożenie życia czy zdrowia obywateli. - I jeżeli będzie taka potrzeba, to z tego przepisu skorzystamy – mówił we wtorek Piontkowski.

Ostateczna decyzja będzie wynikała z wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ministerstwo pracuje nad rozporządzeniem

Minister mówił też o stopniowym przechodzeniu na e-nauczanie. - Metody mogą być bardzo różne, trzeba wykorzystać nowoczesne formy komunikacji, którymi częściowo, na co dzień już się posługujemy, takimi jak poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny, którym można przekazać informacje, ale także różnego rodzaju komunikatory, które pozwalają tworzyć grupy, które mogą wspólnie uczestniczyć w zajęciach, przekazywać filmy wideo bądź korzystać z tych materiałów elektronicznych, które znajdują się na platformach edukacyjnych – wyliczał minister.

We wtorek resort edukacji zapowiedział oficjalnie, że na dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia, wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania. Minister skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego, z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu podczas zdalnej lekcji historii z Tomaszem Woźniakiem

W swoim piśmie minister edukacji Dariusz Piontkowski zwrócił się do dyrektorów z prośbą o przeznaczenie dwóch kolejnych dni na działania przygotowawcze, m.in. sprawdzenie czy szkoła, centrum kształcenia zawodowego, placówka kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego mają kontakt za pośrednictwem internetu ze wszystkimi uczniami oraz słuchaczami, rodzicami i nauczycielami oraz czy posiadają ich aktualne numery telefonów.

Wszystko na barkach dyrektorów

Dyrektorzy mają zająć się przygotowaniem możliwości zdalnej realizacji programów nauczania, np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych czy dziennika elektronicznego. Mają także dokonać analizy możliwości zdalnej realizacji rozkładu zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów. Dyrektorzy mają też przygotować możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów oraz modyfikacji wewnątrzszkolnych systemów oceniania.

Minister Piontkowski zachęcił dyrektorów do skorzystania z dostępnych stron internetowych, rekomendowanych przez MEN, na których znajdują się materiały i wskazówki do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: epodreczniki.pl, www.cke.gov.pl (i stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji z dostępnych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.gov.pl/edukacja.

Justyna Suchecka//bb

Źródło: tvn24.pl