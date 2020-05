"Jest strach, bo tylko głupi się nie boją". Szefowa związku zawodowego pielęgniarek o pracy w czasie pandemii

Płynące do nas sygnały o ograniczaniu środków ochrony indywidualnej w placówkach medycznych są oburzające i nie powinny mieć miejsca - mówiła w TVN24 przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Z okazji przypadającego we wtorek święta pielęgniarek, życzyła swoim koleżankom i kolegom, by "nie spotykali się z ostracyzmem społecznym, który ma miejsce ostatnich miesiącach".