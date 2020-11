"To będzie wielka operacja". Dworczyk: w ciągu kilkunastu dni zaprezentujemy szczegóły

Trwają bardzo intensywne prace zespołu powołanego przez premiera. Dopracowuje on szczegóły związane z kwestią przyszłych szczepień na COVID-19 - przekazał we wtorek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ocenił, że zadbanie o to, by każdy chętny obywatel mógł w krótkim czasie się zaszczepić, będzie "wielką operacją".