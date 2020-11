Narodowa kwarantanna a dzienna liczba zakażeń. Szef kancelarii premiera wyjaśnia

Premier Mateusz Morawiecki odnosząc się w czwartek na konferencji prasowej do możliwości wprowadzenia narodowej kwarantanny, czyli całkowitego lockdownu , powiedział, że "ostatni krok, jeśli będzie konieczny, wdrożymy za siedem do czternastu dni, ale być może uda się tego uniknąć". Dodał, że takie decyzje zależą od utrzymania przez nas dyscypliny i stosowania się do "podstawowych zasad, o których mówią nam medycy: dystans, maseczki, dezynfekowanie rąk".

Dworczyk: została wypracowana metodologia

- My na bieżąco informujemy o liczbie zakażeń, natomiast tutaj została wypracowana, w oparciu o sugestie ekspertów i lekarzy, właśnie pewna metodologia. To jest średnia z siedmiu dni, ale mówiąc tak w największym uproszczeniu, to jeśli przez siedem dni liczba zachorowań będzie przekraczała 26-27 tysięcy, to trzeba się liczyć z tym, że nastąpi ta narodowa kwarantanna - powiedział Dworczyk.