"Cargo dla Polski" zamiast "Lotu do domu". Rząd informuje o nowej akcji

Operacja "Lot do domu" trwała od 15 marca, aby w związku ze światową pandemią koronawirusa umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom. W jej ramach organizowane były rejsy czarterowe z różnych regionów świata.

Ministerstwo informuje o 388 lotach

Według danych MSZ, ponad 55 tys. Polaków w ramach 388 lotów z 71 lotnisk na całym świecie wróciło do kraju. Akcja "Lot do domu" zakończyła się w niedzielę - tego dnia zaplanowano siedem czarterów, w tym m.in. z Bergen, Dublina i Londynu. Od ubiegłego tygodnia samoloty ze sprzętem medycznym z Chin docierają do Polski. Sprzęt jest przekazywany do Agencji Rezerw Materiałowych, a następnie do szpitali i innych instytucji. Od tego tygodnia działa połączenie z Chinami, które rząd określił jako "most powietrzny". W ramach tego połączenia - jak informował szef KPRM Michał Dworczyk - będą dostarczane przez PLL LOT dostawy zamawiane przez samorządy, organizacje pozarządowe. Natomiast firmy komercyjne będą mogły skorzystać z usług LOT-u na zasadach komercyjnych.