Michał Dworczyk zapewnił, że rząd robi wszystko, aby do niej nie doszło. Zaznaczył, że zależy to jednak nie tylko od działań rządu i służby zdrowia, ale od każdego obywatela.

- Jeśli będziemy przestrzegać pewnej dyscypliny, która jest narzucona nam przez ograniczenia antycovidowe, to jest szansa, że transmisja wirusa zostanie ograniczona i tej "narodowej kwarantanny" nie będzie - powiedział.

Dworczyk: w przypadku "narodowej kwarantanny" trzeba się liczyć z ograniczeniami mobilności

Jak podano w ubiegłym tygodniu, przesłanką do wprowadzenia takiej kwarantanny będzie przekroczenie wskaźnika 75 zakażonych osób na 100 tysięcy mieszkańców. Dworczyk wyraził nadzieję, że ten parametr "nie zostanie wypełniony". Gdyby taka wielkość została osiągnięta, to - jak powiedział - "trzeba się liczyć z nowymi ograniczeniami związanymi m.in. z mobilnością".

- Na pewno o nich wcześniej będziemy informować, żeby można było się do tego dobrze przygotować - zapewnił szef KPRM.

Według danych o liczbie zakażeń w ostatnich siedmiu dniach (4 listopada - 10 listopada), średnio dziennie było 25 539 nowych przypadków (najmniej prawie 21,7 tys., najwięcej - niecałe 27,9 tys.). Jest to więc poniżej podanej przez rzecznika liczby, która oznaczałaby wprowadzenie kwarantanny dla wszystkich.

Jeśli przeliczyć, jaka była średnia dzienna liczba nowych przypadków z 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców, to biorąc pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego, w sierpniu w Polsce żyło 38,352 mln osób, co oznacza, że 25 539 przypadki zakażeń przeliczone na 100 tys. mieszkańców daje 66,59 zakażenia. To również oznacza, że nie przekroczyliśmy jeszcze progu lockdownu.