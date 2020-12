Odpowiedzi na najważniejsze pytania o szczepionkę Pfizera i BioNTechu

Pytania i odpowiedzi na temat szczepionki na koronawirusa od Pfizera i BioNTechu

Tego samego dnia EMA opublikowała na swojej stronie internetowej wykaz pytań i odpowiedzi dotyczących szczepionki Pfizera i BioNTechu, która trafi do obrotu w Unii Europejskiej. Poinformowała, że szczepionka nosi nazwę Comirnaty .

Comirnaty podawana jest w dwóch zastrzykach, które dzieli okres co najmniej 21 dni. Podaje się ją zazwyczaj domięśniowo w ramię.

Zapewnienie dostaw szczepionki stanowi odpowiedzialność władz krajowych. Więcej informacji związanych z używaniem Comirnaty uzyskać można, czytając ulotkę dołączoną do opakowania lub konsultując się z lekarzem lub farmaceutą.

Szczepionka przygotowuje organizm do obrony przed COVID-19. Posiada molekułę mRNA zawierającą instrukcję wytworzenia białka S (spike - z ang. kolec), które pokrywa powierzchnię wirusa SARS-CoV-2 i umożliwia mu przeniknięcie do komórek organizmu.

Po podaniu szczepionki część komórek organizmu odczytuje instrukcję mRNA i tymczasowo produkuje białko S. System immunologiczny organizmu rozpoznaje białko jako element obcy i rozpoczyna produkcję przeciwciał oraz aktywuje limfocyty T (białe krwinki), które atakują białko S. Jeśli w późniejszym czasie osoba zaszczepiona ma kontakt z wirusem SARS-CoV-2, jej system immunologiczny rozpozna go i będzie gotów do obrony organizmu.

Skuteczność przeliczono na podstawie danych od 36 000 osób w grupie wiekowej 16+ (w tym osób w wieku 75+), które nie wykazywały oznak uprzedniej infekcji. Badanie wykazało redukcję o 95 proc. liczby objawowych przypadków COVID-19 wśród osób, które przyjęły szczepionkę (8 przypadków z 18 198 miało symptomy COVID-19), w porównaniu do osób z grupy placebo (162 przypadki z 18 325 miały objawy COVID-19).

To oznacza, że szczepionka wykazała podczas badań klinicznych skuteczność rzędu 95 proc.

Czy szczepionka może zmniejszyć zdolność wirusa do przenoszenia się z jednej osoby na drugą?

Dane dotyczące osób o obniżonej odporności są ograniczone. Mimo że osoby te mogą nie zareagować tak dobrze na szczepionkę, to nie ma żadnych konkretnych przeciwwskazań do podawania jej. Osoby o obniżonej odporności mogą nadal się szczepić, ponieważ mogą być bardziej podatne za zarażenie się COVID-19.

Osoby, które wiedzą już o tym, że mają alergię na jeden ze składników szczepionki wymienionych w części 6. ulotki dołączonej do opakowania, nie powinny jej przyjmować.

Reakcje alergiczne (nadwrażliwość) były zaobserwowane u osób przyjmujących szczepionkę. Od momentu wprowadzenia preparatu w kampaniach szczepień doszło do bardzo niewielkiej liczby przypadków wstrząsu anafilaktycznego (ostrej reakcji uczuleniowej). Dlatego też Comirnaty, podobnie jak inne szczepionki, powinna być podawana pod nadzorem medycznym i z dostępem do stosownej infrastruktury medycznej. Osoby, u których wystąpi ostra reakcja uczuleniowa po przyjęciu pierwszej dawki Comirnaty, nie powinny przyjmować drugiej.

Najczęstsze efekty uboczne związane z przyjmowaniem Comirnaty podczas badań klinicznych były łagodne lub umiarkowane i ustępowały w przeciągu kilku dni od zaszczepienia. Należały do nich bolesność i obrzęk wokół miejsca wkłucia, zmęczenie, bóle głowy, bóle stawów i mięśni, dreszcze i gorączka. Dotyczyły one więcej niż 1 osoby na 10.

U osób przyjmujących szczepionkę zostały zaobserwowane reakcje alergiczne (nadwrażliwość). Od momentu wprowadzenia preparatu w kampaniach szczepień doszło do bardzo niewielkiej liczby przypadków wstrząsu anafilaktycznego (ostrej reakcji uczuleniowej). Dlatego Comirnaty, podobnie jak inne szczepionki, powinna być podawana pod nadzorem medycznym i z dostępem do stosownej infrastruktury medycznej.

Sabine Straus: efekty uboczne są bardzo podobne do tych, które widzieliśmy przy innych szczepionkach: bóle głowy, mięśni, stawów, dreszcze, gorączkę

Comirnaty oferuje wysoki poziom ochrony przeciwko COVID-19, co w czasie obecnej pandemii jest potrzebą krytyczną. Główne badania kliniczne wykazały, że szczepionka posiada efektywność na poziomie 95 proc. Większość efektów ubocznych jest łagodna lub umiarkowana w swoich objawach oraz mija po kilku dniach.

Dlatego też Agencja uznała, że płynące z Comirnaty korzyści przeważają nad powiązanymi ryzykiem oraz że szczepionkę można rekomendować do zatwierdzenia na terytorium Unii Europejskiej.

Europejska Agencja Leków zarekomendowała warunkowe zatwierdzenie Comirnaty do obrotu. To oznacza, że dane na temat szczepionki będą nadal zbierane, co jest obowiązkiem firmy. Agencja będzie dokonywać analizy nowych dostępnych informacji, zaś analiza ta będzie w miarę konieczności aktualizowana.