Czy szczepionka będzie bezpieczna? Minister: jest cały system, który weryfikuje deklaracje producentów

"Wszystkie dowody naukowe, które dostarczają producenci, są weryfikowane"

Niedzielski: Pozytywny scenariusz jest taki, że pod koniec stycznia dotrą szczepionki. My będziemy gotowi z logistyką

"Prawdopodobnie pierwsze dostawy będziemy musieli w całości poświęcić na zaszczepienie medyków"

- Po to, by ta grupa w pierwszej kolejności uzyskała odporność. I zrobimy to już sprawdzonym kanałem szczepienia, przesyłając do szpitali szczepionki. Do zaszczepienia medyków nie potrzebujemy sieci punktów szczepień, zrobią to we własnym zakresie w szpitalach. A proszę pamiętać, że liczebność tej grupy to jest blisko milion osób - dodał.