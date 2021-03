Nie wykryto związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy podaniem szczepionki AstraZeneki a wystąpieniem epizodów zakrzepowo-zatorowych - podkreśliła w "Tak jest" w TVN24 epidemiolog profesor Maria Gańczak. Profesor Robert Flisiak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku sugerował, że nieprzekonani do skuteczności tego preparatu powinni odpowiedzieć sobie na pewne pytania.

Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk ocenił na poniedziałkowej konferencji prasowej, ż e "powoli wraca" zaufanie do szczepionki AstraZeneki, wobec której pojawiały się zastrzeżenia. Przyznał jednak, że są osoby, które nie stawiają sią na przyjęcie swojej dawki w wyznaczonym terminie.

O społecznym nastawieniu do szczepionki AstraZeneki dyskutowali w "Tak jest" w TVN24 profesor Maria Gańczak, epidemiolog, wiceprezydent Sekcji Kontroli Zakażeń Europejskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

"Należy zdjąć odium, które zawisło nad szczepionką firmy AstraZeneca"

- Ta sytuacja jest dosyć niepokojąca z punktu widzenia zdrowia publicznego - przyznała profesor Maria Gańczak. Podkreśliła, że preparat firmy AstraZeneca to "szczepionka skuteczna, bezpieczna". - My, epidemiolodzy, specjaliści chorób zakaźnych, mówimy to jednym głosem, od kiedy Europejska Agencja Leków dopuściła ten produkt na rynek europejski, a więc także polski - dodała.