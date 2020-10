"Jeżeli szczepionka się pojawi, to nie będzie cudowny środek i nagle będziemy mogli przestać nosić maseczki"

Nawet jeżeli ta szczepionka się pojawi, to nie będzie cudowny środek, to nie będzie tak, że nagle za dotknięciem magicznej różdżki będziemy mogli przestać nosić maseczki, że będziemy mogli przestać zwracać uwagę na dystans społeczny - mówiła w "Tak jest" w TVN24 doktor Emilia Skirmuntt, wirusolożka ewolucyjna z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Immunolog doktor Paweł Grzesiowski wskazywał, że "czas do uzyskania profilaktyki za pomocą szczepionki należy liczyć nie w tygodniach, nawet nie w miesiącach, a raczej w latach".