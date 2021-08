Adam Niedzielski o szczepieniach dzieci na koronawirusa: odsetek niepożądanych odczynów mniejszy niż u dorosłych

Szczepienia dzieci są najważniejszym instrumentem przygotowań do roku szkolnego - powiedział Adam Niedzielski w czasie konferencji w Komorowie. Minister zdrowia przekazał, że preparaty, które są dedykowane dzieciom, zostały przebadane na liczącej 2,5 tysiąca osób grupie. - Odsetek niepożądanych odczynów poszczepiennych wśród ponad 700 tysięcy zaszczepionych dzieci jest mniejszy niż u dorosłych - dodał.

Wszystkie szczepienia, które oferujemy dzieciom, przeszły nie tylko ogólne badanie, ale były badane klinicznie w tej grupie wiekowej ponad 2,5 tysiącach dzieci – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji w Komorowie. Dodał, że "odsetek niepożądanych odczynów poszczepiennych wśród ponad 700 tysięcy zaszczepionych dzieci jest mniejszy niż u dorosłych".

Szef resortu zdrowia wziął udział w konferencji prasowej w Komorowie, związanej z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym. Powiedział, że ministerstwo przygotowano odpowiednią infrastrukturę związaną z leczeniem. W konferencji udział wzięli również premier Mateusz Morawiecki oraz wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek.

Adam Niedzielski: wariant Delta jest dominujący

- Doszliśmy do zaawansowanych metod badania wirusa, które pozwalają identyfikować na bieżąco, z jakim wariantem, z jaką mutacją mamy do czynienia. W tej chwili wariant Delta jest już wariantem absolutnie dominującym w ponad 95 procent badań – powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że Polska jest przygotowana na wszystkie scenariusze, nie tylko te optymistyczne. Wskazał, że "obecne liczby dziennych zachorowań powodują, że rząd nie myśli jeszcze o przyśpieszeniu chociażby rozbudowy infrastruktury szpitalnej przeznaczonej na walkę z COVID-19". Zaznaczył, że Polska jest także przygotowana na czarne scenariusze.

Minister zdrowia o szczepieniach dzieci

Adam Niedzielski powiedział, że tym "najważniejszym instrumentem przygotowań do nowego roku szkolnego są szczepienia zarówno dorosłych, jak i dzieci". - Dają nam one najbardziej realną tarczę, od której koronawirus może się odbić – dodał.

Niedzielski przypomniał, że w ubiegłym tygodniu wystosował do kuratoriów i dyrektorów szkół list, który jest "pewnego rodzaju kompendium wiedzy na temat szczepień, wiedzy obiektywnej, niezmanipulowanej, krążącej w ramach niepotwierdzonych źródeł w internecie, gdzie pojawią się argumenty, które naprawdę nie zasługują nawet na komentowanie".

- Wszystkie szczepienia, które oferujemy dzieciom, są zweryfikowane pod kątem bezpieczeństwa. Każdy z tych preparatów, który jest dopuszczany dla dzieci od 12. roku, a są nimi Pfizer/BioNTech i Moderna, przeszedł nie tylko ogólne badanie, ale były badane klinicznie w tej grupie wiekowej ponad 2,5 tys. dzieci. To były badania, która potwierdziły jednoznacznie, że szczepienie jest bezpieczne – zapewnił minister zdrowia.

Marzena Machałek: rok szkolny chcemy zacząć i zakończyć stacjonarnie

Mateusz Morawiecki poinformował, że polecił MEiN przygotowanie szkół do normalnego powrotu do funkcjonowania od 1 września. Przekazał też, że do 32 tys. miejsc z różnych ośrodków Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w całym kraju wyjadą transporty środków dezynfekcyjnych, masek, maseczek i różnego rodzaju środków ochrony fizycznej.

- Jesteśmy dobrze przygotowani do rozpoczęcia roku szkolnego. Bardzo chcemy go rozpocząć i zakończyć stacjonarnie – powiedziała wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. Mówiła, że ma w tym pomóc sprzęt i środki ochrony osobistej oraz szczepienia przeciw COVID-19.

Wiceminister Marzena Machałek o przygotowaniach do szczepień dzieci

- Bardzo chcemy rozpocząć ten rok stacjonarnie, normalnie, wrócić do normalności i tak chcemy ten rok też zakończyć. Żeby tak mogło się stać, żeby to mogło być na 100 procent zrealizowane, musimy być przygotowani w wielu aspektach, w wielu dziedzinach, w wielu segmentach – powiedziała Machałek.

- Od paru miesięcy przygotowujemy się do szczepień w szkole. Praktycznie, od kiedy Rada Medyczna zarekomendowała szczepienie dzieci, my do tych szczepień się przygotowujemy – powiedziała wiceminister. Przypomniała, że na początku czerwca do szkół trafiły informacje na temat szczepień, instrukcje i harmonogram działań.

Akcja szczepień dzieci we wrześniu

- Akcja szczepień, taka już zintensyfikowana, będzie miała miejsce we wrześniu. Planujemy takie trzy tygodnie, ale praktycznie dzieje się to już teraz. Już w tej chwili kuratorzy, dyrektorzy kontaktują się z rodzicami, są telekonferencje, przekazują informacje, prawdziwe informacje, sprawdzone, rzetelne na temat tego, jak szczepienia chronią przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przed zachorowaniem, przed skutkami tej choroby – mówiła.

- Już dziś do szkół pójdą pakiety informacyjne, filmiki skierowane do dzieci w różnych grupach wiekowych, scenariusze lekcji – poinformowała. Podała, że do szkół trafią też materiały instruktażowe dla nauczycieli, jak rozmawiać o tym z dziećmi, z rodzicami.

Wiceminister wskazała też, że akcja szczepień w szkołach będzie mogła być prowadzona zarówno bezpośrednio w placówkach, jak i w punktach szczepień w porozumieniu z nimi. Zaznaczyła, że przy okazji szczepień dzieci będą mogli zaszczepić się także dorośli – rodzice i nauczyciele. Jednocześnie podała, że według szacunków MEiN zaczepionych przeciw COVID-19 jest już 75-80 proc. nauczycieli.

