Chcą szczepić dzieci w szkołach. Ministerstwo edukacji przedstawia dane

Od 1 września dyrektorzy szkół zbierają deklaracje od rodziców, którzy chcieliby, by ich dzieci były zaszczepione w punktach szczepień organizowanych przez szkoły. Towarzyszy temu akcja informacyjna w szkołach na temat szczepień skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że dyrektorzy szkół zebrali od rodziców uczniów uprawnionych do szczepienia przeciwko COVID-19 w sumie 48 303 deklaracje o chęci zaszczepienia dziecka w ramach akcji szczepień organizowanych przez szkoły. Chęć zaszczepienia się zgłosiło 1490 pracowników szkół, a także 3380 członków rodzin uczniów.

Podało, w całym kraju do 10 września br. z punktami szczepień nawiązało współpracę 10 626 szkół. Szczepienia na terenie szkoły odbędą się w 1398 placówkach. Dodatkowo ponad 9 tys. szkół (9067) zorganizuje szczepienia dla uczniów w populacyjnych punktach szczepień.

Szczepienia przeciwko COVID-19 wśród uczniów szkół

Odsetek zaszczepionych 14-latków wynosi 31,54 proc. Najwięcej na Mazowszu – 38,83 proc., najmniej w województwie podkarpackim – 14,86 proc. Wśród 15 latków odsetek zaszczepionych osób to 35,18 proc. Najwięcej w województwie mazowieckim – 42,11 proc. Najmniej w województwie podkarpackim – 18,25 proc. 16-latkowie to grupa uczniów, która zaszczepiła się w 40,20 proc. Najwięcej osób przyjęło szczepionkę na Mazowszu – 46,57 proc., a najmniej na Podkarpaciu – 23,64 proc.

Odsetek zaszczepionych 17-latków wynosi obecnie 43,14 proc. W województwie mazowieckim jest ich najwięcej, bo 49,19 proc., a w województwie podkarpackim najmniej – 27,43 proc. Wśród 18-latków zaszczepiło się do tej pory 46,47 proc. uczniów, z czego najwięcej w województwie mazowieckim – 51,88 proc., a najmniej na Podkarpaciu – 33,03 proc.

MEiN zachęca do szczepień

Szczepienia, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami będą mogły być prowadzone na terenie szkoły w specjalnie przygotowanym do tego punkcie lub w populacyjnym punkcie szczepień, z którym szkoła nawiąże współpracę i zorganizuje dzieciom wyjście do takiego punktu.

"Zachęcamy do szczepień. Istotne jest, aby zaszczepili się wszyscy uprawnieni uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Im więcej osób będzie zaszczepionych, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną, a dzięki temu możliwa będzie stacjonarna praca szkół bez potrzeby wprowadzania ograniczeń" - wskazuje MEiN.

Rejestracja szczepień dzieci powyżej 12. roku życia

Już od czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Uczniowie są nadal szczepieni w punktach populacyjnych i powszechnych. A od tego tygodnia możliwe jest to w szkołach. Szkoła może zorganizować dowóz uczniów do punktu szczepień albo mobilna jednostka szczepień dojedzie do szkoły lub domu ucznia z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania.