Sześciu na dziesięciu policjantów chce się zaszczepić. Prawie połowa przyjęła już pierwszą dawkę

Spośród niemal stu tysięcy polskich policjantów 59 tysięcy zgłosiło chęć zaszczepienia - dowiedział się tvn24.pl. Różne jest zainteresowanie szczepieniami w różnych częściach kraju. W pomorskim garnizonie szczepionkę chce przyjąć ośmiu na dziesięciu mundurowych, zaś w komendach z Podkarpacia i Lubelszczyzny tylko co drugi.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że szczepienia to jedyna droga powrotu do normalności. Dlatego też gorąco zachęcam moje koleżanki i moich kolegów, by włączyć się w proces szczepień - mówił na chwilę przed szczepieniem Szymczyk.