"Najbardziej zaraźliwa, a objawy najbardziej przykre". Ekspert o tym, kiedy mutacja Delta zdominuje Polskę

Wirus B. 1.617.2, zwany Delta, to obecnie najbardziej niebezpieczna mutacja koronawirusa - mówił profesor Marcin Drąg. Dodał, że jest ona "najbardziej zaraźliwa, a jej objawy są najbardziej przykre". Zwrócił uwagę, że największa grupa osób zakażonych tą mutacją to dzieci. - A dzieci wiemy, że są niezaszczepione - wskazał. Przekonywał, że dostępne szczepionki przeciw COVID-19 chronią także przed tą mutacją, choć nawet osoby zaszczepione mogą się nią zarazić. Dodał jednak, że takie osoby zwykle przechodzą w tym wypadku COVID-19 "w miarę łagodny sposób".

Zapytany, kiedy na poziomie europejskim może zapaść decyzja o szczepieniu dzieci młodszych niż 12. lat odparł, że "badania kliniczne mogą się zakończyć w przeciągu dwóch-trzech miesięcy". - Nie możemy wykluczyć, że może się to stać szybciej lub potrwać trochę dłużej - dodał. Podkreślił, że "badania w tym zakresie są bardzo intensywnie prowadzone, możemy spodziewać się decyzji w każdym momencie". - Powinniśmy naprawdę mieć nadzieję, że to nastąpi dosyć szybko, patrząc na to, że chcemy rozpocząć rok szkolny od września już w trybie stacjonarnym - wskazał.

"Czwarta fala jest bardzo prawdopodobna"

Profesor Drąg zwrócił uwagę, że do tej pory w Polsce w pełni zaszczepiono ponad 10 milionów ludzi, co oznacza dopiero około 30 procent populacji mogącej się szczepić. Zaznaczył, że akcja szczepień w Polsce trwa już pół roku. - Jeżeli będziemy oczekiwać, że w tym tempie będziemy się szczepić, to żeby dojść do tych magicznych 60 procent to zajmie nam kolejne pół roku, a rok szkolny zaczyna się za niecałe trzy miesiące. Myślę, że tempo szczepień powinno przyspieszyć, ale też liczba osób chętnych do szczepienia powinna drastycznie wzrosnąć - przekonywał.