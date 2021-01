Rada WUM odroczyła posiedzenie "do dnia dogłębnego zapoznania się z treścią raportu"

Warszawski Uniwersytet Medyczny podał, że Rada Uczelni WUM zapoznała się na wtorkowym posiedzeniu z konkluzjami raportu komisji rektorskiej w sprawie szczepień osób spoza grupy zero i odroczyła posiedzenie "do dnia dogłębnego zapoznania się z treścią raportu i jego załącznikami".

W komunikacie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przekazano, że Rada Uczelni WUM spotkała się we wtorek na nadzwyczajnym posiedzeniu w celu zapoznania się z konkluzjami raportu komisji rektorskiej, która przeanalizowała sytuację dotyczącą szczepień przeciwko COVID-19, prowadzonych w Centrum Medycznym WUM Sp. z o.o.

"Po przedstawieniu podsumowania raportu komisji przez Jego Magnificencję Rektora WUM, a także sesji pytań i odpowiedzi, Rada podjęła decyzję o odroczeniu posiedzenia do dnia dogłębnego zapoznania się z treścią ww. raportu i jego załącznikami, jak również z konkluzjami innych pozostających w toku postępowań związanych z wyjaśnianiem sytuacji dotyczącej szczepień przeciwko COVID-19 oraz do czasu zapoznania się przez Radę ze stanowiskiem działających na WUM statutowych organizacji zrzeszających studentów i doktorantów współtworzących wspólnotę Uczelni" – głosi komunikat.

Niedzielski: doszło do celowego złamania zasad programu szczepień

Wcześniej kontrolę realizacji szczepień zlecił NFZ minister zdrowia Adam Niedzielski. We wtorek szef resortu zdrowia poinformował, że z całą pewnością można stwierdzić, że doszło do celowego złamania zasad Narodowego Programu Szczepień. Osoby, które zostały zaszczepione poza kolejnością, zostały zarejestrowane jako personel niemedyczny pracujący w szpitalu.

Niedzielski po kontroli w WUM: doszło do celowego złamania zasad programu szczepień

Niedzielski po kontroli w WUM: doszło do celowego złamania zasad programu szczepień TVN24

Narodowy Fundusz Zdrowia informował 31 grudnia, że do 6 stycznia jest możliwe szczepienie przeciw COVID-19 osób spoza grupy zero, ale tylko w sytuacji dysponowania przez szpital wolnymi dawkami szczepionki, którymi nie uda się zaszczepić personelu szpitali np. z powodu nieobecności w pracy w czasie świąteczno-noworocznym.

Szef resortu zdrowia przekazał ponadto we wtorek również, że stwierdzone tylko w pierwszym dniu kontroli nieprawidłowości są podstawą do nałożenia kary w wysokości powyżej 250 tys. zł. To minimalna kara, z jaką musi liczyć się Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM.