"Generujemy kolejny element bezpieczeństwa". Ruszają szczepienia dzieci, jak wygląda procedura?

Szczepiąc najmłodszych, wygenerujemy kolejny element bezpieczeństwa i szybszego wyjścia z tego impasu - powiedziała doktor Karolina Pyziak-Kowalska, koordynator do spraw szczepień w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Na antenie TVN24 wytłumaczyła, jak wygląda procedura rejestracji i kwalifikacji dziecka do szczepienia przeciw COVID-19.

Szczepienia jako element "szybszego wyjścia z impasu"

Jak wygląda taka procedura? - To kwestia wypełnienia przez rodzica kwestionariusza. Z dzieckiem musi być opiekun prawny (najczęściej rodzic lub osoba ustanowiona decyzją sądu opiekuńczego lub notarialnie przez rodziców - red.), osoba dorosła. Wypełniany jest arkusz, na którym są te same pytania co w przypadku dorosłych. Jeżeli nie stwierdza się przeciwwskazań, dziecko jest zdrowe, wszystko jest w porządku, to w tych badaniach generalnie należy stwierdzić, że wszystko jest okej i nie musi być wykonane badanie fizykalne - opisała.