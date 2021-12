Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat na koronawirusa rozpoczną się 13 grudnia. Ministrowie napisali list do rodziców i opiekunów

Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 ruszą 13 grudnia - przekazał w środę wiceszef Ministerstwa Zdrowia Waldemar Kraska. Do tego dnia mają do Polski dotrzeć szczepionki przeznaczone dla dzieci. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz minister zdrowia Adam Niedzielski skierowali list do rodziców i opiekunów, w którym przytoczyli dane dotyczące szczepień dzieci w tej grupie wiekowej.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w środę w Sejmie o szczepieniach dzieci w wieku 5-11 lat. - Od 13 grudnia to się zadzieje. Planujemy, że do tego dnia dotrą szczepionki, które są dedykowane [tej grupie wiekowej - przyp. red.] - oznajmił.

Grzegorz Cessak o skuteczności szczepionki przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat TVN24

Powszechne testowanie Polaków

Zapewnił też, że wprowadzone będzie powszechne testowanie Polaków. - Pełna zgoda była na to i my to oczywiście wprowadzimy rozporządzeniem - powiedział, odnosząc się do ustaleń piątkowego spotkania w Sejmie z przedstawicielami kół i klubów parlamentarnych. Uściślił, że chodzi przede wszystkim o osoby, które są najbardziej narażone na zakażenie, np. personel medyczny, pracowników oświaty i administracji publicznej, ale też innych grup.

- Ta możliwość testowania się w sposób bezpłatny, nierodząca konsekwencji pójścia od razu z automatu w kwarantannę jest jak najbardziej korzystna i my to wprowadzimy. Myślę, że jest też bardzo ważne, żebyśmy mogli testować osoby, które nawet w tej chwili nie mają żadnych objawów, ale podejrzewają, że miały kontakt z osobą, która była czy jest zakażona - powiedział.

Przypomniał, że w Polsce badania diagnostyczne pod kątem wykrycia koronawirusa wykonuje 321 laboratoriów, które mają możliwość wykonania w ciągu doby około 200 tys. testów.

Ministrowie edukacji i zdrowia piszą do rodziców i opiekunów

Również w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz minister zdrowia Adam Niedzielski wspólnie skierowali do rodziców i opiekunów list dotyczący szczepień dzieci w wieku 5-11 lat. Przypomnieli, że Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała szczepienia w tej grupie wiekowej w oparciu o wyniki badań klinicznych. "Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych" - napisali.

"Rekomendacja Europejskiej Agencji Leków uruchamia na terenie Unii Europejskiej dystrybucję szczepionek przeznaczonych dla dzieci. W Polsce spodziewamy się pierwszych dostaw już w połowie grudnia. Oznacza to, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia będziemy mogli rozpocząć szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Chcemy do tego czasu przekazać Państwu - Rodzicom i Opiekunom - jak najwięcej sprawdzonych i rzetelnych informacji, które pomogą podjąć w pełni świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka" - czytamy dalej w piśmie ministrów.

Szefowie MEiN i MZ o ciężkim przebiegu u dzieci

Szefowie resortów nauki i zdrowia podali, że "od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się blisko 28,5 tys. dzieci w wieku do 10 lat i blisko 35 tys. dzieci i młodzieży między 11. a 20. rokiem życia".

"Tylko w ciągu dwóch tygodni listopada do szpitali z ciężkim przebiegiem choroby trafiło blisko 500 dzieci. Ich średni wiek to jedynie 6 lat" - napisali. "Jednocześnie szczepienie przeciw COVID-19 przyjęło dotychczas ponad 1,6 mln dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Niepożądane odczyny po szczepieniu wystąpiły jedynie u 0,02 proc. z nich i w przeważającym stopniu miały one łagodny przebieg. Dane te pokazują, że na 1,6 mln zaszczepionych dzieci jedynie 320 z nich doświadczyło łagodnych odczynów niepożądanych. To znacznie mniejsza grupa niż ta, która tylko w ciągu dwóch tygodni listopada trafiła z powodu COVID-19 do szpitala" - dodali.

Czarnek i Niedzielski poinformowali też, że "w badaniu klinicznym prowadzonym przez konsorcjum Pfizer/Biontech wzięło udział blisko 2,3 tys. dzieci w 94 ośrodkach na świecie". "Z przedstawionych efektów badań wynika, że w grupie szczepionych dzieci w wieku 5-11 lat wystąpiło tylko jedno cięższe działanie niepożądane" - podali. Jak wyjaśnili, była to gorączka w wysokości 39,7 stopni Celsjusza.

"Poza tym - podobnie jak w przypadku innych szczepień - pojawiły się ból w miejscu podania szczepionki, zaczerwienienie, zmęczenie czy ból głowy. Co istotne objawy te bardzo szybko i samoistnie ustępowały. Warto również zwrócić szczególną uwagę na skuteczność szczepionki u dzieci. Okazuje się, że jest ona wyższa niż u dorosłych i wynosi aż 90,7 proc" - czytamy dalej w liście.

"Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje pomogą świadomie zdecydować w sprawie szczepienia dzieci. Chcemy podkreślić, że szczepionki to nie tylko skuteczna ochrona, ale także szansa na kontynuowanie nauki stacjonarnej przez cały rok szkolny. Zaszczepiony uczeń czy przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, gdy w klasie lub grupie pojawia się przypadek zachorowania na COVID-19. Zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości" - napisali ministrowie.

Dodali, że więcej informacji można znaleźć między innymi na rządowej stronie poświęconej szczepieniom lub pod numerem infolinii 989.

Szczepienia na koronawirusa dla dzieci w wieku 5-11 lat

Komisja Europejska zatwierdziła szczepionkę Comirnaty firm Pfizer i BioNTech przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat po tym, jak Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną rekomendację. EMA uznała, że korzyści ze stosowania Comirnaty u dzieci w wieku 5-11 lat przewyższają ryzyko, szczególnie w przypadku chorób zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

Dawka szczepionki dla dzieci w tym wieku ma być niższa (10 µg) niż stosowana u osób w wieku 12 lat i starszych (30 µg). Podobnie jak w starszej grupie wiekowej, podaje się ją w postaci dwóch wstrzyknięć w odstępie trzech tygodni.

