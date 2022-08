Szczepienia medyków. Samorząd lekarski apeluje do ministra "o pilne wypracowanie zaleceń"

Czwartą dawkę przypominającą powinni przyjąć wszyscy medycy i inne grupy zawodowe zaangażowane w opiekę nad pacjentami z grup ryzyka. Rekomendujemy podanie im drugiej dawki przypominającej bez względu na wiek - zwróciła się do ministra zdrowia Naczelna Rada Lekarska, apelując jednocześnie o "pilne wypracowanie zaleceń dla tej grupy zawodowej". Przypomniała, że przedstawiciele białego personelu trzecią dawkę przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19 przyjęli od sześciu do ośmiu miesięcy temu.

"Dostrzegając, że personel medyczny nie został objęty aktualnymi zaleceniami co do podawania drugiej dawki przypominającej szczepienia przeciwko COVID-19, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) apeluje do ministra zdrowia o pilne wypracowanie zaleceń dla tej grupy zawodowej" - czytamy w stanowisku NRL. "Postulujemy, aby pracownicy ochrony zdrowia zostali objęci szczepieniami drugą dawką przypominającą od 50 roku życia oraz bez względu na wiek, jeśli pracują bezpośrednio z pacjentami, którzy nie mogą przyjąć szczepienia lub należą do uznanych grup ryzyka ciężkiego przebiegu i zgonu w przebiegu COVID-19. Warunkiem powinien być co najmniej 4-miesięczny odstęp od pierwszej dawki przypominającej" - napisała Rada.