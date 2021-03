"Nikt nie projektował instalacji tlenowych na takie obciążenia"

We wtorek liczba łóżek szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 została zwiększona do ponad 40 tysięcy i jest najwyższa od początku epidemii w Polsce. W czasie drugiej fali liczba łóżek covidowych sięgnęła 39 732 1 grudnia 2020 roku. Odsetek łóżek covidowych, na których leczeni są pacjenci, wynosi niecałe 77,2 procent i jest najwyższy od początku epidemii. Liczba zakażonych SARS-CoV-2 w szpitalach przekroczyła we wtorek 31 tysięcy i - co powtarza się ostatnio regularnie - jest najwyższa od początku epidemii.