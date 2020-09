"Tutaj trzeba skupić wszystkie siły, żeby ratować ludzkie życie"

"Druga fala stała się faktem, tego należało się spodziewać. To jest dopiero początek"

- Stało się to, o czym mówiliśmy od dawna, druga fala stała się faktem, tego należało się spodziewać. To jest dopiero początek - należy oczekiwać, że tych zachorowań będzie jeszcze więcej. Ale uspokoję, na razie zaczyna brakować łóżek na oddziałach zakaźnych, wszystkie inne oddziały są w stanie przyjmować pacjentów z koronawirusem, jeżeli po prostu stworzą izolatki. To jest do zrobienia - mówił.