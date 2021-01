Jak duża może być trzecia fala? "Nie należy mieć złudzeń"

Minister Adam Niedzielski poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej o przedłużeniu do 31 stycznia obowiązujących już obostrzeń. Jedynie dzieci z klas I-III wrócą od 18 stycznia do nauki stacjonarnej. Szef resortu zdrowia mówił też, że "wszędzie w Europie widać narastającą trzecią falę (zakażeń koronawirusem - red.)". - Widzimy w Czechach i na Słowacji, że sytuacja ulega pogorszeniu. Kraje ościenne wydłużają termin trwania wprowadzonych obostrzeń, podejmują konserwatywne i asekuracyjne decyzje – powiedział.

"Z trzecią falą liczą się właściwie wszystkie kraje europejskie"

Profesor Zajkowska: widzę coraz większą chęć zaszczepienia się Polaków

- Z mojej perspektywy widzę coraz większą chęć zaszczepienia się Polaków, czyli to, o co nam chodziło przed rozpoczęciem akcji szczepień. Ta postawa wyczekująca, sceptyczna, bardzo szybko się zmienia i bardzo dużo osób chce się szczepić – powiedziała.

Mówiła też o słabościach dotyczących organizacji procesu szczepień. - Jeżeli chodzi o logistykę, to tutaj każdy punkt (szczepień – red.) rozwiązuje problemy sam. Jak mówiła, proces zorganizowania szczepień "w sposób sprawny, szybki i skuteczny" jest " dużym wyzwaniem". Wskazywała, że "wspólnym słabym punktem" jest to, że "nie ma personelu, który jest dedykowany tylko dla szczepień".

Najmłodsze dzieci wracają do szkół

Rozmówczynie TVN24 odniosły się także do decyzji o powrocie najmłodszych uczniów, czyli tych z klas I-III szkoły podstawowej, do nauki stacjonarnej.

- Ale jeszcze niższy odsetek - zwróciła uwagę - to są dzieci, które trzy tygodnie, sześć, siedem tygodni po kontakcie z wirusem przechodzą wieloukładowy zespół zapalny (PIMS) i trafiają do szpitali pod opiekę lekarską. Na szczęście dla większości z tych dzieci taka intensywna pomoc w szpitalu kończy się dobrze – mówiła dalej.

Profesor Zajkowska: najlepszym rozwiązaniem byłoby zaszczepienie nauczycieli

Również profesor Zajkowska zwracała uwagę, że "wśród młodszych dzieci transmisja wirusa jest mniej intensywna i mniej chorują". Jak mówiła, jeżeli poprawia się sytuacja epidemiczna, "to można myśleć o powrocie do szkół, bo jednak zamykanie szkół to ostateczność". Jednocześnie zastrzegła, iż trzeba pamiętać, że może ona ulec pogorszeniu.

Była również pytana o to, na ile trwające obecnie testowanie nauczycieli może realnie oddać skalę zakażeń wśród tej grupy zawodowej, która niebawem ma powrócić do pracy stacjonarnej w szkołach. Jak tłumaczyła, "testowanie ma sens, jeśli odpowiada na jakieś pytanie". - Ono wskaże osoby, które wykażą obecność wirusa w górnych drogach oddechowych. Nie powie nam to nic o zakaźności, o stadium choroby, jeżeli ktoś nie ma objawów klinicznych. Dobrze, że one (testy – red.) są, jeśli można je zrobić, natomiast one w aspekcie epidemiologicznym tak naprawdę niewiele nam dają informacji – zwracała uwagę. Profesor Zajkowska wskazała jednocześnie, że bardziej efektywną metodą byłoby testowanie na obecność przeciwciał. - Najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak zaszczepienie tej grupy, żeby przygotować ich do kontaktu z dziećmi, które mogą tego wirusa transmitować – dodała.