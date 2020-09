Minister zdrowia o "najważniejszym wskaźniku przebiegu pandemii"

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 o obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Tłumaczył między innymi, z czego wynika liczba wykonywanych w Polsce w ciągu doby testów. - Robimy mniej więcej taką samą liczbę testów. Wczorajszy (czwartkowy - red.) wynik to 23 tysiące testów. To jest liczba, która rzeczywiście może nie jest najwyższą z tych, które obserwowaliśmy wcześniej, w okresie wakacyjnym czy przedwakacyjnym, ale jest to liczba średnia, standardowa - przekonywał.

Czy mamy rzeczywisty obraz pandemii w Polsce? Niedzielski: jak najbardziej

Na pytanie, czy w związku z tym w jego opinii mamy dzisiaj prawdziwy obraz epidemii w Polsce, odparł: - moim zdaniem jak najbardziej. - Proszę nie używać argumentu, że różnica między naszym potencjałem (co do liczby wykonywanych testów - red.) a między liczbą rzeczywiście wykonywanych testów badaniami jest deficytem sprawności naszego działania. Tak nie jest, ponieważ stosujemy takie a nie inne kryteria kwalifikacji pacjentów, przede wszystkim pacjentów objawowych, ale też bezobjawowych, ze specjalnych grup, które są objęte programem ochronnym. Te kryteria ryzyka generują taką właśnie liczbę badań - mówił dalej minister zdrowia.

"Najważniejszym wskaźnikiem pandemii jest to, ile mamy ciężkich przypadków"

Minister zdrowia: mamy zapewnione dodatkowe ponad pół miliona szczepionek na grypę

Minister zdrowia mówił o możliwej liczbie szczepionek przeciwko grypie, jakie do tej pory udało się zagwarantować. - Do końca grudnia mamy zabezpieczone milion 850 tysięcy. To są zakontraktowane szczepionki, one nie są w tej chwili w hurtowniach, ale mamy ustalony harmonogram ich dostarczania do grudnia - mówi.