Bawiły się tu tysiące osób, teraz jest "cisza i spokój". Sylwester inny niż wszystkie

Place i ulice, na których co roku bawiły się tysiące osób, opustoszały. Ta noc sylwestrowa jest inna nie tylko dlatego, że kończy pandemiczny rok, ale także z powodu obostrzeń i ograniczeń w przemieszczaniu się obowiązujących do godziny 6 rano w Nowy Rok. Reporterzy TVN24 sprawdzili, jak sytuacja wygląda w kilku miastach w Polsce.

Decyzją rządu od 28 grudnia do 17 stycznia obowiązują nowe obostrzenia w związku z epidemią COVID-19. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 roku ograniczone jest przemieszczanie się w noc sylwestrową od godziny 19 do godziny 6, 1 stycznia. Przemieszczanie możliwe jest wyłącznie w kilku celach: wykonywania czynności służbowych lub zawodowych, wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Opustoszałe ulice w stolicy

Jak relacjonowała po godzinie 20 Agata Zamęcka, Plac Zamkowy w Warszawie jest niemal pusty, chociaż pojawiają się od czasu do czas pojedyncze osoby. Dodała, że podobnie jest w innych miejscach stolicy. Reporterka mówiła, że policjanci pilnują porządku i sprawdzają nie tylko to, czy ktokolwiek wychodzi na ulice, ale także to, czy spotkania nie odbywają się w większym gronie niż jest to dozwolone.