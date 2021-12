Sylwester, ferie, powrót do szkół. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia odpowiada

O ewentualne zaostrzenie restrykcji w sylwestra pytany był w czwartek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Odpowiedział, że "jeżeli sytuacja diametralnie zmieniłaby się po świętach, trzeba będzie myśleć o tym, co zrobić, żeby ludzie nadal się nie zarażali". Dodał, że nie można wykluczyć zakazu organizacji imprez sylwestrowych.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz pytany w czwartek w Radiu Plus, czy przed sylwestrem może zostać wprowadzony, jak rok temu, zakaz przemieszczania, powiedział, że "nie chce siać negatywnych wizji". - Na chwilę obecną sylwester w tych obostrzeniach epidemicznych będzie mógł się odbywać. Ale, co oczywiste, jeżeli sytuacja diametralnie zmieniłaby się po świętach, trzeba będzie myśleć o tym, co zrobić, żeby ludzie nadal się nie zarażali - zaznaczył.