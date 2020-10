Najpierw posiedzenie zespołu kryzysowego, potem poznamy "dalsze działania w związku z rozwojem pandemii"

Rzecznik MZ: zmierzamy w kierunku ogłoszenia ponad stu powiatów jako czerwonych

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Adrusiewicz zapowiedział w środę, że liczba powiatów objętych strefą czerwoną może wzrosnąć do ponad stu i będzie w nich "zapewne dość dużo miast" . Od soboty na liście czerwonej znajduje się 6 miast : Grudziądz, Sopot, Piotrków Trybunalski, Suwałki, Kielce i Koszalin. Dodatkowo znalazły się na niej 32 powiaty.

Jakie zasady obowiązują?

Do odwołania wprowadzono zakaz organizowania zgromadzeń – z wyjątkiem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia. Maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, a odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Uczestnicy zgromadzeń muszą zachowywać odległość co najmniej 1,5 metra między sobą oraz są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.