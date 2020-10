38 stref czerwonych w Polsce

Od soboty w czerwonej strefie, z najpoważniejszymi obowiązkowymi ograniczeniami, znajdą się 32 powiaty, między innymi tatrzański, otwocki i kartuski oraz sześć miast na prawach powiatu: Grudziądz, Sopot, Piotrków Trybunalski, Suwałki, Kielce i Koszalin. Cała reszta Polski znajdzie się w strefie żółtej, co także oznacza wprowadzenie szeregu obostrzeń. Zmiany będą obowiązywać od soboty 10 października.

W czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że cała Polska znajdzie się od soboty w strefie żółtej , co oznacza wprowadzenie szeregu obostrzeń dla obywateli. Dodatkowo od soboty w życie wejdą nowe zasady dotyczące strefy żółtej, m.in. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. W strefie czerwonej znalazły się 32 powiaty i sześć miast na prawach powiatu.

Obszar czerwony obejmie powiaty:

Obostrzenia w strefie czerwonej

Jakie obostrzenia wejdą w życie w strefie czerwonej i co pozostaje bez zmian?

W strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły być otwarte w określonych godzinach - od 6.00 do 22.00, z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos. Na terenie całego kraju w tego typu miejscach należy zachować bezpieczną odległość - na jedną osobę powinny przypadać co najmniej cztery metry kwadratowe.

W całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust przez klientów zarówno w lokalach, jak i ogródkach, do czasu zajęcia przez nich miejsc, przy których będą jeść i pić. Usta i nos musi zakrywać również obsługa.

Utrzymany zostaje zakaz prowadzenia dyskotek i klubów nocnych. Dodatkowo wprowadzono zakaz działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia w pomieszczeniach i innych przestrzeniach zamkniętych.

W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania epidemii zdecydowano o zmniejszeniu liczby osób (z wyłączeniem obsługi) biorących udział w przyjęciach ślubnych, stypach lub przyjęciach komunijnych, a także innych przyjęciach okolicznościowych. W strefie czerwonej - do 50 osób . To ograniczenie wejdzie w życie 17 października.

SMS przypomni o wprowadzeniu strefy czerwonej

Od piątku 9 października Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało wiadomości SMS do mieszkańców powiatów, które weszły do strefy czerwonej. Wszystko po to, żebyśmy pamiętali o przestrzeganiu obowiązujących zasad.