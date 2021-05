158 osób na liście Straży Granicznej. "Informacje o tych podróżnych przekazujemy do inspekcji sanitarnej"

Osoby przylatujące do Polski z Indii i Brazylii są ustalane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. - Informacje o tych podróżnych przekazujemy do inspekcji sanitarnej - przekazała podporucznik Anna Michalska z Komendy Głównej SG. Dotychczas ustalono 158 takich podróżnych.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się w Polsce indyjskiej i brazylijskiej mutacji koronawirusa, funkcjonariusze Straży Granicznej od 26 kwietnia ustalają osoby, które przylatują do Polski z Indii lub Brazylii.

158 osób na liście Straży Granicznej

- Są to podróżni lotów tranzytowych. Nie ma bezpośredniego połączenia lotniczego z tymi krajami - przekazała podporucznik Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej. - Informacje o tych podróżnych przekazujemy do inspekcji sanitarnej - dodała. Od 26 kwietnia do 4 maja Straż Graniczna ustaliła 158 takich podróżnych.