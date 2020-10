"Zmierzamy w kierunku ogłoszenia ponad stu powiatów jako czerwonych"

"Nie zakładamy, żeby jutro cały kraj stał się czerwony"

- Co do dodatkowych obostrzeń, to tak jak zapowiedział premier na konferencji wspólnie z ministrem zdrowia, sam pan premier z ministrem zdrowia będą o tym raz w tygodniu komunikować, więc możemy na koniec tygodnia spodziewać się konferencji premiera i ministra zdrowia w zakresie komunikacji wszelkich możliwych dodatkowych obostrzeń – dodał.

Rzecznik o godzinach dla seniorów

Rzecznik resortu zdrowia powiedział, że w środę przekazano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w zakresie godzin dla seniorów. - On będzie teraz w trybie obiegowym na Radzie Ministrów – oświadczył Andrusiewicz. Zaznaczył, że, tak jak zapowiadał premier, "to są dwie godziny od 10 do 12 – od poniedziałku do piątku". - Godziny dla seniorów dotyczą sklepów spożywczych, aptek, drogerii czy też usług pocztowych – powiedział Andrusiewicz. Podkreślił, że "ten przepis już niedługo wejdzie w życie".