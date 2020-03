Ministerstwo Zdrowia: 17 nowych przypadków koronawirusa, w sumie 766

O nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia Ministerstwo Zdrowia poinformowało około godziny 8.30 rano we wtorek.

Stan epidemii

Od piątku, 20 marca na terenie Polski obowiązuje stanu epidemii. Zdecydowano o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy. Wcześniej wszystkie placówki oświatowe w kraju miały być zamknięte do 25 marca. Szef rządu Mateusz Morawiecki przekazał, że zostaną zaostrzone kary za złamanie kwarantanny. Grzywna wzrośnie z pięciu tysięcy do 30 tysięcy złotych.