Zakażenia i zgony w ciągu trzech miesięcy 2021 roku i 10 miesięcy roku ubiegłego. Tak przyspieszyła epidemia

W pierwszym kwartale bieżącego roku, według komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 1 kwietnia, w Polsce potwierdzono łącznie 1 051 196 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, zmarło 24 709 chorych na COVID-19. Oznacza to, że łączne statystyki z pierwszych trzech miesięcy 2021 roku są ponadprzeciętnie wysokie w porównaniu ze zsumowanymi liczbami z początkowych 10 miesięcy pandemii w naszym kraju, czyli od pierwszych dni marca do końca ubiegłego roku. Zakażenia od stycznia stanowią 44,6 procent wszystkich dotychczasowych infekcji, a przypadki śmiertelne - 46 procent.

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem potwierdzono w Polsce 4 marca ubiegłego roku, pierwszy przypadek śmiertelny u osoby chorej na COVID-19 - nieco ponad tydzień później, 12 marca. Od 14 do 20 marca 2020 roku obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, następnie wprowadzono stan epidemii, który obowiązuje do dziś. W czwartek 1 kwietnia resort zdrowia poinformował o 35 251 potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 621 osób, u których potwierdzono infekcję.

Ponad milion zakażeń w pierwszym kwartale roku

Od 4 marca 2020 roku, gdy w naszym kraju potwierdzono pierwsze zakażenie, do końca ubiegłego roku SARS-CoV-2 wykryto u 1 305 774 osób, o czym Ministerstwo Zdrowia poinformowało w komunikacie opublikowanym 1 stycznia przed południem.

Od początku 2021 roku do 31 marca włącznie (a więc do komunikatu z poranka 1 kwietnia) potwierdzono 1 051 196 zakażeń koronawirusem. Oznacza to, że przypadki, które wykryto w pierwszym kwartale 2021 roku stanowią 44,6 procent wszystkich potwierdzonych infekcji od początku epidemii w Polsce.