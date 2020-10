Karczewski: jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora

Zachęcam wszystkich do tego, aby podnosić naszą odporność - mówił senator Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości w kontekście walki z epidemią COVID-19. Jako pomocne zalecił włączenie jabłek do diety. - Jest angielskie powiedzenie, które mówi o tym, że jak się zje jedno jabłko dziennie, nie przychodzi się do doktora. Polskie powiedzenie również jest takie: jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora - wskazywał.