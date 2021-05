Karczewski na dyżurze covidowym: wirus odpuszcza

Przeszedł zakażenie, zaszczepił się

- Zaszczepiliśmy się po to, żeby pokazać, jak dla nas ważne jest szczepienie, jak ważne jest to, aby jak najszybciej jak największa część społeczeństwa została zaszczepiona. Szczepmy się, bo to dla naszego osobistego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa naszych bliskich - apelował wtedy. - Szczepionka nie zmieni naszych poglądów politycznych, dalej będziemy się spierać - ale tam gdzie jest życie, zdrowie ludzkie, mówimy jednym głosem - dodawał.