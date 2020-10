Dług za respiratory i maseczki rośnie, ministerstwo wciąż czeka na zwrot pieniędzy. To ponad 75 milionów złotych

Respiratory od handlarza bronią

Redakcja tvn24.pl regularnie pyta Ministerstwo Zdrowia, czy, kiedy i ile pieniędzy oddał Andrzej Izdebski. Z ostatniej odpowiedzi, otrzymanej przez nas w czwartek 15 października, wynika, że wysokość przedpłat, do zwrotu których zobligowana jest firma E&K wynosi 11 921 805 euro. Do tego dochodzą kary umowne w kwocie 3 641 140 euro oraz odsetki, których wartości MZ nie potrafi dziś podać, bo jak przekazało nam biuro prasowe resortu, "odsetki ustawowe naliczane są po dokonaniu zaległej płatności, kiedy znany jest pełny okres, za jaki należy naliczyć odsetki". Zatem ta kwota rośnie z każdym dniem.

Nawet pomijając odsetki, według środowego kursu euro, Andrzej Izdebski ma do spłacenia ponad 71 milionów złotych. Kiedy je odda? Ministerstwo twierdzi, że firma E&K zobligowała się do ich spłacenia do 31 października. Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie, bo wcześniejsze zapewnienia resortu w sprawie dotyczącej zwrotu publicznych pieniędzy przekazanych handlarzowi bronią nie znajdywały pokrycia w rzeczywistości.

Maseczki od instruktora narciarstwa

A to nie jedyne problemy z publicznymi pieniędzmi, których nie potrafi odzyskać Ministerstwo Zdrowia. W maju "Gazeta Wyborcza" napisała o bezużytecznych chińskich maseczkach ochronnych, które Ministerstwo Zdrowia kupiło od firm powiązanych z Łukaszem G., instruktorem narciarstwa z Zakopanego. Wcześniej był zawodnikiem kadry narodowej w narciarstwie alpejskim. Jako instruktor szkolił braci Szumowskich w jeździe na nartach i tę znajomość wykorzystał, by zrobić interes na maseczkach. Łukasz G. przez znajomość z ówczesnym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim dotarł do ówczesnego wiceministra Janusza Cieszyńskiego, odpowiedzialnego za zakupy w czasie pandemii. W marcu podpisano umowy z podmiotami powiązanymi z Łukaszem G. na zakup 131 060 maseczek za 5 476 029,90 zł. Żaden z podmiotów nie był zarejestrowany na G., ale jedna z firm m.in. na jego żonę Katarzynę. Maseczki nie spełniały norm, dostarczono do nich sfałszowane certyfikaty.