Koronawirus w Polsce. Spotkanie u premiera w sprawie walki z pandemią. "Koniec z lenistwem, które wdarło się do rządu"

W kancelarii premiera trwa spotkanie szefa rządu z przedstawicielami ugrupowań politycznych. W rozmowach dotyczących walki z epidemią COVID-19 biorą udział też wicepremier Jarosław Kaczyński oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. - Koniec z nicnierobieniem, koniec z lenistwem, które wdarło się do rządu. To najważniejsze stanowisko opozycji demokratycznej - powiedział przed spotkaniem Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Mateusz Morawiecki w weekend skierował zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19. Przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych są obecni na spotkaniu w kancelarii premiera.

"Wierzę, że będzie owocne i pozwoli nam na podjęcie kolejnych najlepszych możliwych decyzji dotyczących zdrowia i życia wszystkich Polek i Polaków" - napisał premier w mediach społecznościowych. PiS na spotkaniu reprezentują szef klubu Ryszard Terlecki, szef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos oraz rzeczniczka ugrupowania Anita Czerwińska.

W spotkaniu uczestniczą między innymi premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL, Polski 2050, Konfederacji, Kukiz'15, koła Polskie Sprawy, Porozumienia.

Spotkanie w KPRM PAP/Wojciech Olkuśnik

- Koniec z nicnierobieniem, koniec z lenistwem, które wdarło się do rządu. To najważniejsze, krótkie, ale bardzo jasne stanowisko opozycji demokratycznej - powiedział przed spotkaniem Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Budka: przed spotkaniem z premier zrobiłem test. Wyszedł negatywny, ale dostaję SMS o kwarantannie. Taki mają bałagan

- Premier doprowadził do tego, że jego własna rada medyczna rzuciła papierami. I teraz co? PR-owcy podpowiedzieli, że ma zaprosić opozycję? Idziemy tam przede wszystkim z szacunku dla Polaków, idziemy po to, by odpytać premiera, jakie wreszcie realne działania chce podjąć - zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami Borys Budka.

Ocenił, że jest "niesamowity bałagan, jeśli chodzi o system". - Przed przyjazdem tutaj zrobiłem sobie test, specjalnie po to, by być pewnym, że jestem zdrowy. I co? Przychodzą SMS-y, że jestem na kwarantannie, mimo że w systemie jest ujemny test. Na szczęście wynik mam wydrukowany. Taki mają bałagan - mówił.

Sytuacja epidemiczna w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek, że badania potwierdziły 29 100 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Z kolei w sobotę, 22 stycznia, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 40 876 nowych zakażeniach.

W opublikowanej w ubiegłym tygodniu przez resort zdrowia strategii walki z COVID-19, opracowanej na piątą falę pandemii zapisano, że to, co obecnie jest priorytetem - a co w dużej mierze wynika ze specyfiki przebiegu zakażenia odmianą omikron, jaką jest szybszy rozwój choroby - to przede wszystkim: wzmacnianie i promowanie znaczenia szczepień ochronnych oraz zwiększenie dostępności testów na COVID-19.

Zgodnie ze strategią wdrażane mają być rozwiązania wzmacniające opiekę ambulatoryjną, czyli przeznaczoną dla pacjentów we wczesnym stadium choroby lub po przebytej chorobie, których leczenie nie wymaga hospitalizacji. Wśród priorytetów jest także zwiększanie bazy dla leczenia szpitalnego.

Aktualne - jak podkreślono w dokumencie - pozostają między innymi zasady zachowania dystansu społecznego, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych.

Autor:asty//now

Źródło: PAP