Najbardziej niepokojącym parametrem jest stosunek liczby testów pozytywnych do testów wykonanych, to 34 procent - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, opisując sytuację epidemiczną w swoim regionie.- Nie da się ukryć, że ściana jest przed nami. Jest bardzo blisko - dodał

Dopytywany, co jest tą ścianą, odparł, że jest nią liczba pacjentów hospitalizowanych w szpitalach województwa śląskiego, która wynosi - jak mówił - mniej więcej pięć tysięcy. - Niewykluczone, że żeby tę ścianę oddalić, trzeba będzie wspierać się naszymi przyjaciółmi z regionów - mówił, nawiązując do tego, że część pacjentów transportowana jest ze szpitali w województwie śląskim do województwa opolskiego.

Wojewoda śląski o "najbardziej niepokojącym parametrze"

- Na ponad 600 pacjentów, którzy jadą do szpitali na Śląsku, przedwczorajszej doby 440 z nich było z rozpoznaniem covidowym. Czyli 2/3 pacjentów jadących do szpitala na Śląsku jest z rozpoznaniem covidowym - wyliczał.

Wieczorek mówił także o tym, co jest jego zdaniem "najbardziej niepokojącym parametrem" obrazującym sytuację epidemiczną w województwie śląskim. Wskazywał, że jest to "stosunek liczby testów pozytywnych do testów wykonanych - to jest 34 procent".