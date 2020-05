Kolejnych kilkudziesięciu górników zakażonych. "Nie został wstrzymany ruch kopalni"

Do niedzielnego popołudnia u 71 pracowników stwierdzono zakażenie koronawirusem - podała Jastrzębska Spółka Węglowa. Władze firmy zdecydowały, że w kopalni Pniówek w Pawłowicach, będącej głównym ogniskiem zakażeń, do pracy będą dopuszczane tylko osoby z negatywnymi wynikami.

- Nie został wstrzymany ruch kopalni Pniówek. Organizacja prac i ich zakres zostały dostosowane do aktualnej sytuacji epidemicznej. Byliśmy przygotowani do takich decyzji - powiedział cytowany w niedzielnej informacji prasowej prezes JSW Włodzimierz Hereźniak.

Należący do JSW pawłowicki Pniówek to jedna ze śląskich kopalń, które w ostatnich dniach stały się ogniskami koronawirusa w regionie. Pozostałe to należące do Polskiej Grupy Górniczej Jankowice w Rybniku, Murcki-Staszic w Katowicach i Sośnica w Gliwicach, a także należąca do Węglokoksu bytomska kopalnia Bobrek.