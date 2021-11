Opuścił kwarantannę, później nie zapłacił grzywny. Szukali go listem gończym, teraz trafił do aresztu

44-latek ze Skarżyska-Kamiennej (Świętokrzyskie) opuścił kwarantannę i został za to ukarany grzywną. Nie zapłacił jej, więc sąd nałożył na niego 12 dni aresztu. Mężczyzna został zatrzymany dopiero po wystawieniu za nim listu gończego.

Mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej został zatrzymany w czwartek (18 listopada). Wcześniej, jak podaje lokalna policja, mężczyzna nie stosował się do nałożonej na niego kwarantanny, przez co został ukarany grzywną w wysokości 300 złotych.

Grzywny nie zapłacił, wydali za nim list gończy

- 44-latek nie miał zamiaru kary odsiedzieć, więc wydano za nim list gończy – podaje Jarosław Gwóźdź, oficer prasowy skarżyskiej policji. Efekt to zatrzymanie poszukiwanego i przewiezienie go do aresztu.