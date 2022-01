Adam Niedzielski o możliwych "czarnych scenariuszach"

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "najbardziej czarne scenariusze to liczby powyżej 100 tysiecy zakażeń dziennie, które są przerażające". - To liczby nawet powyżej 200, 300 tysięcy, ale to budowanie scenariuszy na bardzo konkretnych założeniach, które nie zawsze wiemy, czy są rzeczywiste - dodał.

Szef resortu zdrowia mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o obecnej sytuacji epidemicznej i o rozprzestrzeniającym się wariancie omikron. Przekazał, że najnowsze dane mówią o 11 400 nowych przypadków zakażenia i 493 zgonach.

Niedzielski był pytany o to, co może nas czekać w najbliższych dniach. - Minimum mieliśmy w ostatnich dniach grudnia, patrząc na siedmiodniowe średnie. Minimum mamy za sobą. Teraz raczej trzeba się spodziewać systematycznych wzrostów. One nie będą duże - powiedział.

Szef resortu zdrowia powiedział, że "na razie nie mamy eskalacji związanej z omikronem". - Na razie udział tej mutacji był trzyprocentowy w piątek, a w poniedziałek już siedmioprocentowy - dodał.

Niedzielski: najbardziej czarne scenariusze to liczby powyżej 200, 300 tysięcy

Adam Niedzielski został takze zapytany, czy wierzy w przewidywania eskpertów o możliwych 150-200 tysiącach zakażeń dziennie. - Jesteśmy cały czas w dużym okresie niepewności i ryzyka. Cały czas gromadzimy wiedzę, obserwujemy inne kraje. Musimy brać pod uwagę zarówno scenariusze najbardziej czarne, jak i te mniej katastroficzne - odparł.

- Najbardziej czarne scenariusze to liczby powyżej 100 tysiecy zakażeń dziennie, które są przerażające. To liczby nawet powyżej 200, 300 tysięcy, ale to budowanie scenariuszy na bardzo konkretnych założeniach, które nie zawsze wiemy, czy są rzeczywiste. Staramy się przygotować na każdy scenariusz - zapewnił.

Niedzielski: mamy sytuację najtrudniejszą w porównaniu z innymi falami

Gość "Rozmowy Piaseckiego" przyznał, że "mamy sytuację najtrudniejszą w porównaniu z innymi falami". - Mamy ponad 18 tysięcy hospitalizacji. Nigdy nie było sytuacji, żebyśmy z tak wysokiego poziomu mieli do czynienia z namacalnym ryzykiem nowej mutacji - powiedział.

Niedzielski mówił także, że są "dwie ścieżki testowania" pod kątem obecności koronawirusa. - Z jednej strony to testy PCR. Wydolność dzienna testowania PCR to mniej więcej 200 tysięcy. Testów antygenowych mamy zakupione liczby, które idą w miliony. Rezerwy są odtwarzane - przekazał.

Mówił także szerzej o przygotowaniu na nadchodzący wzrost zakażeń. - Mamy uzgodnione z wojewodami scenariusze na wzrost bazy łóżkowej do 40 tysięcy, ale jest też skrajny scenariusz mówiący o 60 tysiącach. Wyraźnie trzeba powiedzieć, że wzrost bazy łóżkowej do 60 tysięcy to jest katastrofa - ocenił.

Niedzielski: mamy ponad 18 tysięcy hospitalizacji TVN24

Autor:mjz\mtom

Źródło: TVN24