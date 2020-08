Ustawa "głęboko rozczarowuje". Senacka komisja przeciwna rekompensacie za wybory, których nie było

Senacka komisja zdrowia zaproponowała w poniedziałek poprawki do ustawy o ochronie zdrowia w epidemii, w tym między innymi wykreślenie przepisów dotyczących rekompensaty w związku z organizacją wyborów korespondencyjnych, które miały się odbyć 10 maja.

Wiceminister Janusz Cieszyński zapewnił, że wysokość rekompensat będzie dokładnie szacowana przez ekspertów z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W tej sprawie będzie także wymagana opinia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. - I dopiero wtedy, kiedy to zostanie wyjaśnione, ustalone i nie będzie już żadnych wątpliwości, te wydatki zostaną pokryte ze środków Krajowego Biura Wyborczego, czyli instytucji, która zawsze finansowała wszystkie koszty związane z wyborami - podkreślił.

Janusz Cieszyński pytany, które konkretnie podmioty będą mogły ubiegać się o taką rekompensatę, wskazał, że "należy zwrócić się z takim pytaniem do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pana ministra Michała Dworczyka, bo to jemu jest przyznane to uprawnienie".